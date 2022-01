Co dalej ze sprawą kopalni Turów? Czeska minister środowiska zabrała głos

We wtorek w Warszawie doszło do spotkania minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz czeskiej minister środowiska Anny Hubaczkovej, dotyczącego kopalni Turów. Była to kolejna tura negocjacji w sprawie wypracowania wspólnej umowy między Polską a Czechami. Po spotkaniu minister środowiska Anna Moskwa, przekazała, że „rozmowy z czeską minister środowiska ws. Turowa były bardzo owocne i konstruktywne, dokonaliśmy końcowych ustaleń”. Z kolei Anna Hubaczkowa mówiła z kolei, że są jeszcze punkty, które trzeba będzie jeszcze konsultować.

Dzisiaj premier Czech Petr Fiala po posiedzeniu gabinetu powiedział dziennikarzom, że sprawa kopalni Turów będzie wymagać dalszych negocjacji. Fiala potwierdził, że częścią rządowej umowy ma być m.in. wycofanie przez czeską stronę skargi z TSUE.

Czeska minister środowiska napisała wieczorem na Twitterze: „Tak jak obiecałem, tak robię. Po wczorajszym spotkaniu w Warszawie właśnie zadzwoniłam do polskiej minister Anny Moskwy i przekazałam jej raport, że poinformowałam dziś rząd o wyniku negocjacji i że analizujemy obecny projekt umowy”.