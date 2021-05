Co dalej z wyborem RPO? Sawicki: Z Porozumieniem będziemy przekonywać PiS

PSL wraz z Porozumieniem mogą wspólnie próbować nakłonić PiS do poparcia kandydata opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jarosław Gowin twierdzi, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie dotrzymała w sprawie wyboru RPO ustnych ustaleń. - Nic mi nie wiadomo, żebyśmy obiecali, że poprzemy kandydata Jarosława Gowina – odpowiada wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS Marek Suski.

Trwa impas ws. wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Po tym jak PiS oświadczył, że nie poprze kandydata Porozumienia na RPO prof. Marka Kupczyńskiego, senatorzy partii Jarosława Gowina wraz z opozycją zagłosowali przeciwko kandydatkce PiS – senator Lidii Staroń. Gowinowcy poparli natomiast kandydaturę prof. Marcina Wiącka, wysuniętą przez PSL. Ma on także poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się 15 czerwca i być może wówczas parlamentarzyści ponownie spróbują wybrać nowego Rzecznika. Gowin: Oczekiwaliśmy od PiS dotrzymania niepisanego ustalenia Lider Porozumienia podkreślił w rozmowie z „Super Expressem”, że kwestia wyboru RPO nie jest objęta umową koalicyjną przez partie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy i w związku z tym nie powinna zagrozić rozpadowi koalicji rządzącej.

Jarosław Gowin przypomniał jednak, że na posiedzeniu zarządu Porozumienia zostały zgłoszone dwie kandydatury: senator Lidii Staroń i prof. Marka Konopczyńskiego. Jak dodał zdecydowaną większością głosów wygrał ten drugi. - Oczekiwaliśmy od PiS dotrzymania niepisanego ustalenia, że w tym podejściu kandydata Zjednoczonej Prawicy na RPO wskazuje Porozumienie. Okazało się jednak, że nie możemy liczyć na poparcie PiS. W tej sytuacji prof. Konopczyński postąpił honorowo i się wycofał, a my zdecydowaliśmy się udzielić swojego poparcia prof. Wiąckowi. To znakomity specjalista w zakresie praw człowieka. Znany jest z zachowywania neutralności politycznej. Jest też znakomitym ekspertem, z którego kompetencji w przeszłości korzystaliśmy - zapewniał wicepremier.

Podkreślił również, że ws. kandydatury Wiącka będzie konsekwentny. Wskazał przy tym, że nie można „wykluczyć zaskakujących scenariuszy”. - Jeszcze dwa tygodnie przed nami. Wiele do tego czasu odbędzie się rozmów (…) Wybór RPO powinien być połączony z wyborem nowego prezesa IPN. Tak jak w przypadku RPO, tak w przypadku prezesa IPN, kandydat musi bowiem uzyskać poparcie Senatu – mówił.

Sawicki: Wspólnie z Gowinem będziemy przekonywać PiS O sprawę wybory RPO pytany był w poniedziałek były minister rolnictwa Marek Sawicki. - Przede wszystkim Jarosław Gowin zgłosił razem z nami kandydata, więc liczę, że to zobowiązanie PiS nadal jest aktualne i wspólnie wydaje mi się, że z wicepremierem Gowinem będziemy jeszcze przez te najbliższe prawie trzy tygodnie przekonywali PiS do tego, żeby rzeczywiście poparło profesora Wiącka – tłumaczył na antenie RMF FM.

Suski: Nic mi nie wiadomo, żebyśmy obiecywali poparcie Na razie PiS nie złożył żadnych oficjalnych deklaracji dotyczących ewentualnego poparcia dla kandydata Porozumienia i opozycji. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS Marek Suski podkreślił, że jego partia do niczego się w tej sprawie dotąd nie zobowiązywała. – Może jakaś rozmowa była, ale nie wiem czy były ustalenia (w sprawie kandydata na RPO – red.). Nic mi nie wiadomo, żebyśmy obiecali, że poprzemy kandydata Jarosława Gowina – stwierdził polityk na antenie Radia Plus.

Dodał, że „sytuacja jest wyjątkowo dziwna, bo jeszcze nie tak dawno lider Porozumienia namawiał Lidię Staroń do tego, żeby była kandydatką na RPO Zjednoczonej Prawicy”. - Po czym kiedy PiS powiedziało, że wysunie kandydaturę Lidii Staroń, on powiedział, że poprze kandydata opozycji. To dosyć dziwne – stwierdził Suski.

Lewica nieufna Mniej zaufania od Sawickiego, do konsekwencji Jarosława Gowina ws. RPO ma Lewica. Była rzeczniczka tego ugrupowania Anna Maria Żukowska oświadczyła ostatnio, że obawia się, iż „Jarosław Gowin może wywinąć jakiś numer”. - To jest rozgrywka w ramach Zjednoczonej Prawicy, kto komu utrze nosa i pokaże, kto jest bardziej sprawczy. Gowin na pewno gra swoją grę i obawiam się, że jest to gra na jego warunkach i na ostatniej prostej może nagle zmienić zdanie - oceniła na antenie Radia Zet.

Sam szef Porozumienia zachwala zarówno kandydaturę prof. Więcka, jak i senator Lidii Staroń, mówiąc, że jeśli Wiącek odpadnie, to poprze „z czystym sumieniem” kandydatkę PiS.

Impas ws. RPO Kadencja RPO Adama Bodnara upłynęła już we wrześniu zeszłego roku. Jednak, zgodnie z ustawą o Rzecznik, mimo upływu kadencji nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy.

Jednak w połowie kwietnia Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny, w związku z tym straci on moc w 15 lipca.

Do tego czasu Sejm i Senat powinien wybrać nowego Rzecznika. Jak dotąd próbowano zrobić to aż cztery razy, jednak bezskutecznie.

