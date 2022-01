Co dalej z ustawą o weryfikacji covidowej? Ryszard Terlecki wyjaśnia, dlaczego sprawa się przeciąga Lidia Lemaniak

– Właściwie wszyscy jesteśmy przekonani, a na pewno większość z nas jest przekonana, że nie należy stosować przymusu szczepień, a w każdym razie zbyt szeroko. To są powody, dla których ta sprawa się przeciąga – mówi w rozmowie z polskatimes.pl wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki pytany o tzw. ustawę Hoca. – Jest wielu posłów, którzy sprzeciwiają się przymusowi”. – Ja też w gruncie rzeczy do nich należę, choć jeżeli by sytuacja zdecydowanie się pogorszyła, groziłoby to jakimś załamaniem funkcjonowania służby zdrowia, to być może trzeba by pomyśleć wtedy o jakichś bardziej radykalnych działaniach – dodaje.