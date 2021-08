Co dalej z ustawą medialną? Gowin: Będę apelował do prezydenta Dudy o zawetowanie

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział na antenie TVN24, że w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zbiorą się połączone komisje kultury, ustawodawcza i praw człowieka. - Będzie duże spotkanie - nie nazywamy tego formalnie wysłuchaniem publicznym - w największej sali senackiej – mówił.

Dopytywany, czy ustawa będzie zawetowana, czy raczej będą zgorszone do niej poprawki, odparł, że wielu senatorów - w tym on - uważa, iż nowelizacja powinna być „zawetowana totalnie”. - Ta ustawa nie powinna powstać, nie powinna wejść do Sejmu i sądzę, że Senat w tej materii zajmie radykalne stanowisko – mówił.

Odniósł się również do możliwości zawetowana ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę. - Mam na imię Tomasz. Jak zobaczę, to uwierzę. Natomiast my musimy w Senacie zrobić wszystko tak, jak robimy zawsze. Porządnie, przy otwartej kurtynie, przy pogłębionej dyskusji, przy pełnej debacie i wtedy podejmiemy decyzję – stwierdził.