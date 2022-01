Co dalej z Radą Medyczną? Piotr Müller: Są inne sposoby, inne narzędzia, żeby osiągnąć podobny efekt

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany był w poniedziałek w Radiu Plus o to, co dalej stanie się z Radą Medyczną. Polityk odpowiedział, że rząd w tej chwili wypracowuje nową formułę i dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzelski ma ją zaprezentować.

- Pamiętajmy o tym, że mamy konsultantów krajowych, konsultantów wojewódzkich. Oni też są w stałym kontakcie czy to z ministrem zdrowia czy z wojewodami i to jest formuła, która też jest standardowa – mówił.

Dopytywany, jak będzie wyglądać ta nowa formuła, stwierdził, że raczej nie będzie wyglądała tak, jak do tej pory. - Są inne narzędzia, inne sposoby, żeby osiągnąć podobny efekt – ocenił.