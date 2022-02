Co dalej z prezydenckim projektem ustawy likwidującym Izbę Dyscyplinarną [ANALIZA]

Było weto w sprawie ustawy medialnej, jest nowy projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent Andrzej Duda złożył go już do Sejmu, a w projekcie znalazła się między innymi propozycja likwidacji Izby Dyscyplinarnej. To od miesięcy punkt sporny w relacjach z Komisją Europejską i powód zablokowania pieniędzy dla Polski z Funduszu Odbudowy.

- Proponuję, aby Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana - powiedział w czwartek Andrzej Duda. - Sędziowie, którzy dzisiaj w tej Izbie orzekają, ale którzy do tej Izby zostali powołani, będą mieli możliwość stworzoną przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przejścia do wybranej przez nich innej izby w Sądzie Najwyższym albo do przejścia w stan spoczynku - dodał prezydent.

Andrzej Duda podkreślił również, że ma nadzieję, iż sędziowie podejmą decyzję o pozostaniu w izbach SN. - I w ten sposób będą mogli służyć polskim obywatelom i Rzeczypospolitej. Niemniej powtarzam, że będzie to ich decyzja uzależniona od propozycji, które będą im składane przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mam nadzieję, że będą one rozsądne i będą odpowiadały ich przygotowaniu, wiedzy oraz ambicji - kontynuował prezydent.