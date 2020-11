Co dalej z prezydenckim projektem dot. aborcji? Opozycja i Polacy są sceptyczni

Posłowie opozycji sceptycznie odnoszą się do zaproponowanego przez prezydenta projektu nowej ustawy antyaborcyjnej. Badania wskazują, że także Polacy nie sądzą, że rozwiąże ona problem i zakończy trwające protesty.

Prezydent Andrzej Duda, po fali protestów, jakie przetaczają się przez Polskę w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dot. aborcji, przedstawił własną propozycje tzw. ustawy antyaborcyjnej. W wydanym oświadczeniu, wyjaśnił, że projekt przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która „przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne”. Premier apeluje o rozmowę – Wierzę, że w kluczowym momencie walki z epidemią wszyscy zachowamy się odpowiedzialnie. Musimy razem stawić czoła temu wyzwaniu. Dlatego szczególny apel kieruję do uczestników ostatnich protestów i do opozycji. Proszę o to, żebyśmy usiedli do rozmów – oświadczył w poniedziałek w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że spory polityczne nie powinny toczyć się na ulicach, będąc przy tym „przyczyną kolejnych zachorowań”. - Sytuacja epidemiczna jest trudna i związane z nią decyzje czasem, w pierwszym odruchu mogą wydawać się niezrozumiałe. Dlatego będę starał się je wyjaśniać w mediach społecznościowych – stwierdził premier w formie opublikowanym na Facebooku. Opozycja sceptyczna Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus zapowiedziała na antenie TOK FM, że jej partia nie poprze prezydenckiej ustawy. - Uważam, że ta poprawka i działanie prezydenta jest tylko po to, aby wygładzić sytuację i lekko uciszyć. (...) Lewica się na tą poprawkę nie godzi i na pewno nie będziemy się pochylali nad tą ustawą – stwierdziła. W poniedziałek przedstawiciele opozycji mieli spotkać się na wideokonferencji z premierem Mateuszem Morawieckim. Jednym z podjętych tematów miała być właśnie prezydencka ustawa.

Posłowie Lewicy zapowiedzieli na konferencji w Sejmie, że nie wezmą udziału w spotkaniu z szefem rządu. - Nie pójdziemy do premiera dopóki pan Przemysław Czarnek nie cofnie swoich słów, pan Bogdan Święczkowski nie cofnie swoich słów, a ustawa, która znosi karanie kobiet za aborcję nie zostanie przeprowadzona przez Sejm – mówił lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Odniósł się tym samym do zapowiedzi Prokuratora Krajowego Bogdana Świeczkowskiego, że organizatorzy trwających protestów będą karani oraz do wypowiedzi ministra edukacji i szkolnictwa Przemysława Czarnka, który krytykował m.in. system edukacji pozwalający brać uczniom i studentom udział w demonstracjach. Brak udziału w konsultacjach ws. ustawy proponowanej przez prezydenta zapowiedział początkowo także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Na antenie Polsat News stwierdził, że „od tego jest Sejm i jest dyskusja plenarna”. - Jak trzeba było przekazywać dwa miliardy zł na telewizję - premier nie zapraszał na konsultacje. Jak była likwidowana niezależność wymiaru sprawiedliwości - premier nie zapraszał na konsultacje. Jak dochodziło do zabrania pieniędzy medykom (…) w ostatnią środę, premier nie zapraszał na konsultację. Nie było potrzeby konsultacji z opozycją innych ustaw – wyliczał Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL ocenił, że prezydencki projekt ustawy dot. aborcji nie jest do końca przemyślany, bo stwarza ogromne możliwości interpretacyjne. Jego zdaniem interpretacja proponowanego zapisu może być albo „bardzo liberalna, albo bardzo restrykcyjna”, co w efekcie wyeliminuje przesłankę związaną z ciężkimi uszkodzeniami płodu. Na briefingu prasowym, mówił jednak, że jeśli spotkanie z szefem rządu dotyczyć będzie jedynie strategii walki z pandemią, to przedstawiciel jego partii weźmie w nim udział. - Jesteśmy odpowiedzialnymi politykami i miejsce naszej pracy to Sejm – mówił z kolei na konferencji prasowej lider PO Borys Budka.

Dodał, że „gdyby premier Mateusz Morawiecki chciał rozmawiać w sposób odpowiedzialny, to przesłałby swoje propozycje”. - Dzisiaj premier Morawiecki, widząc, że chyba nie ma nawet większości we własnym obozie, próbuje udawać, że będą jakieś rozmowy. Tak panie premierze - jesteśmy gotowi do pracy, ale tutaj w parlamencie – stwierdził Budka.

Szczerski: Projekt prezydenta jest kompromisowy - Projekt prezydenta jest projektem kompromisowym. Zawsze opinie skrajne nie będą z niego zadowolone, dlatego że to jest projekt kompromisowy, próbujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przełożyć na stan prawny, by chronić życie osób niepełnosprawnych, a jednocześnie chroni sytuację, żeby nie zmuszać kobiet do traumy – mówił szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski na antenie Polskiego Radia. Jego zdaniem prezydencki projekt to „kompromis, który jest realnym rozwinięciem na gruncie przepisów prawnych tego, co stwierdził Trybunał i co stwierdza polska konstytucja”. Polacy nie akceptując rozwiązania prezydenta Zaproponowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowa ustawa antyaborcyjna nie podoba się Polakom – wynika z sondażu United Serveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” . Na pytanie: „Czy popiera Pan(i) rozwiązanie, jakie zaproponował prezydent po orzeczeniu TK. ws. aborcji?". ponad 60,7 proc. odpowiedziało, że „nie” („zdecydowanie nie”, 36,2 proc. badanych, a „raczej nie” – 24,5 proc.). Poparcie dla prezydenckiego projektu wyraziło 29,8 proc. badanych (9,2 proc. popiera zdecydowanie, a 20,6 proc. – raczej popiera). W tej kwestii nie ma zdania 9,5 proc. ankietowanych.

