Co dalej z podatkiem od mediów? Brak jednomyślności w obozie władzy

Rząd przedstawił pomysł wprowadzenia podatku od mediów i reklamy, twierdząc, że chce w ten sposób opodatkować mi.in. międzynarodowych gigantów, jak Google, Facebook czy Apple. Media prywatne protestują i nazywają to haraczem.

W związku z tym w środę część wydawców zainicjowała akcję „Media bez wyboru”.

Fogiel: W tym momencie, to nie ma projektu

– Zacznijmy od tego, że coś, czego nie ma w tym momencie, to nie ma projektu. Te zapisy, ten plan jest w fazie naprawdę bardzo wczesnej, to jeszcze nawet nie jest etap konsultacji społecznych, to są takie prekonsultacje – przekazał w piątek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel na antenie Radia Plus.

Dodał, że owe „prekonsultacje” prowadzone będą do 16 lutego. - To jest projekt, który powstaje w Ministerstwie Finansów i on dlatego między innymi został rozesłany z prośbą właśnie o konsultacje, o uwagi, żeby powstawał w duchu rozmowy. To, że druga strona zareagowała dość ostro, żeby nie użyć słowa histerycznie, no nic na to nie poradzimy – stwierdził.

Pytany o to, czy jest zgoda w szeregach Zjednoczonej Prawicy na nowy podatek dla mediów, odpowiedział, że jego zdaniem PiS ze swoimi koalicjantami „dojedzie do konsensusu”.