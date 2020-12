Co dalej z podatkiem od handlu? PIH: Podatek od handlu to wsparcie dla małych placówek w trudnej walce konkurencyjnej z silnymi dyskontami

Jak czytamy w komunikacie PIH, w naszym kraju w handlu detalicznym działa ok. 340 tys. sklepów małoformatowych. Zatrudniają one ponad 600 tys. osób. Planowany podatek od handlu to wsparcie dla małych, niezależnych placówek w trudnej walce konkurencyjnej z silnymi dyskontami.

- Dyskonty na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosły od 10 proc. udziału rynkowego do 33 proc. Liczba sklepów w Polsce spada, a najszybciej ubywa właśnie małych, niezależnych placówek- napisano.

Jako przykład, przytoczono utaj dane Nielsena z których wynika, że od stycznia do czerwca 2020 roku zamknęło się ponad 1,2 tys. małych sklepów spożywczych, a w tym samym czasie przybyło 128 dyskontów.

Polska Izba Handlu wyjaśnia, że kwota wolna podatku od handlu to obroty do 17 mln zł na miesiąc czyli 204 mln zł rocznie. To w przybliżeniu daje 50 mln EUR, czyli "kwota obrotów określająca małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z unijną definicją".