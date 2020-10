Co dalej z Piątką dla zwierząt? Europejskie Stowarzyszenie Żydów pisze do Jarosława Kaczyńskiego

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wywołał w ostatnich tygodniach wiele emocji. Po przeforsowaniu przez Sejm i wielu zgłoszonych i uwzględnionych poprawkach ustawa zmierzająca m.in. do zakazu hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenia uboju rytualnego miała trafić do sejmowej komisji rolnictwa. Tak się jednak nie stało. Ustawą nie zajmie się Sejm również na bieżącym posiedzeniu.

Stowarzyszenie przypomina, że Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów oświadczył, iż kieruje nim chęć chronienia istot żywych przed niepotrzebnym cierpieniem, co nazwał „bardzo chrześcijańskim odruchem”. „Nie uważamy, by w kwestii ochrony zwierząt chrześcijaństwo różniło się w jakikolwiek zasadniczy sposób od judaizmu. W gruncie rzeczy, nie zagłębiając się zbytnio w szczegóły, jedną z głównych zasad Wiary Żydowskiej jest minimalizacja cierpienia zwierzęcia” – twierdzi autor listu, przetaczając fragmenty „Tory” mówiące o szacunku dla zwierząt.

Przedstawiciel Stowarzyszenia zauważa, że w zacytowanych fragmentach widać, że nakazy „Tory” wykraczają daleko poza zwykłe unikanie aktywnego okrucieństwa wobec zwierząt.

„W większości przypadków przykazanie nakazuje podjęcie pozytywnych działań w celu złagodzenia wszelkiego niepokoju u zwierząt. W naszym przekonaniu, a jest to zbyt łatwo zapomniane - lub co gorsza ignorowane - w publicznej debacie na temat uboju rytualnego, zwierzę przede wszystkim powinno żyć godnie, by na koniec tak samo dobiec kresu swego życia. Muszę ponadto nadmienić, że Żydowi nie wolno nawet jeść śniadania, zanim nie nakarmi swoich zwierząt, a w dniu uboju zwierzę musi być nakarmione jak zwykle, aby oszczędzić mu niepokoju aż do końca życia” – pisze.

Jak dodaje, przy uboju koszernym, nie można mówić o kaprysie, przejściowej modzie, z której łatwo się rezygnuje, gdy nadchodzi kolejna.

„Mówimy o jednym z fundamentów praktyki żydowskiej, która obowiązuje Żydów począwszy od starożytności. Wolność sumienia i wyznania oraz swobodę praktyki religijnej w Polsce gwarantują m.in.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka” – tłumaczą..