Co dalej z obostrzeniami? Minister zdrowia nie pozostawia wątpliwości

Niedzielski: Będę rekomendował powrót do większych ograniczeń, jeśli przekroczymy 10 tys. zakażeń

Sprecyzowany pogląd co do dalszych restrykcji ma za to minister zdrowia Adam Niedzielski. - Przy odmrażaniu gospodarki mamy duszę na ramieniu – mówił w rozmowie z „Dziennikiem Gazeta Prawną”. - System ochrony zdrowia nie podoła liczbie powyżej 30 tysięcy zakażeń dziennie. Będę rekomendował powrót do większych ograniczeń, jeśli przekroczymy 10 tysięcy zakażeń – tłumaczył minister.

Pytany czy Ministerstwo Zdrowia „poluzowało więcej niż zakładało”, Niedzielski odpowiedział, że „takie przypuszczenie jest uzasadnione”. - Musiałem długo przekonywać się do otwarcia hoteli. Zdecydowaliśmy się przystać na ograniczone otwarcie. Przyjęliśmy jednak z premierem, że w każdej chwili możemy zrobić krok wstecz. To jest wentyl bezpieczeństwa – mówił.