Co dalej z likwidacją OFE? Sobolewski: Pewne rzeczy wymagają wyjaśnienia

„Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że to Jarosław Kaczyński mógł być odpowiedziany za zdjęcie projektu z porządku obrad, gdyż zorientował się, że może być problem z parlamentarną większością.

Sobolewski: Pewne rzeczy wymagają wyjaśnienia w naszym środowisku

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski pytany był o odwołanie głosowania ws. OFE na antenie Radia Plus. - Pojawiły się pewne rzeczy, które wymagają wyjaśnienia w naszym środowisku. Być może będzie wymagało to pewnych zmian. Po tym projekt wróci do Sejmu – zapewniał.

Dodał, że pozostałe głosowania, które odbyły się we wtorek w Sejmie pokazały, iż koalicja Zjednoczonej Prawicy „trwa i nadal ma większość”.

Polityk stwierdził również, że nie jest mu wiadome, iż głosowanie w tej sprawie nie odbyło się z powodu sprzeciwu polityków Solidarnej Polski.