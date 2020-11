Co dalej z Kukiz’15? Fogiel: Nasze drzwi są zawsze otwarte 

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel pytany był na antenie Polsat News o przyczyny rozłamy w Koalicji Polskiej. - Jak słyszymy z wypowiedzi Pawła Kukiza, to jednym z powodów rozpadu tej koalicji było to, że członkowie ugrupowania Pawła Kukiza postanowili wesprzeć rząd w negocjacjach i zachować się propaństwowo. Z kolei PSL był skłonny zgodzić się na wszystko co dyktują nam partnerzy – mówił.

Dopytywany, czy posłowie Kukiz’15 znaleźliby miejsce w szeregach partii rządzącej, odpowiedział, że PiS „zawsze jest skłonny rozmawiać z każdym, kto chce wesprzeć program Zjednoczonej Prawicy”. - Niezależnie czy są to posłowie Pawła Kukiza, czy jest to ktokolwiek inny (…) Jeżeli ktoś uzna, że jednak do tej pory być może nie miał racji i to jednak nasze działania, nasz program jest warty wsparcia, nie, nie wór pokutny, po prostu każdy ma prawo do autorefleksji na temat swoich dotychczasowych działań. Jeżeli ktoś chce wesprzeć nasze prace, nasze decyzje, nasze rozwiązania, nasze drzwi są zawsze otwarte – przekonywał.