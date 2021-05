Co dalej z Funduszem Odbudowy? Karczewski: Poprawki PO niezgodne z prawem

W ubiegłym tygodniu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym głosowano nad rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE. Ostatecznie posłowie odpowiedzieli się za jej przyjęciem.

Kiedy Senat zajmie się ratyfikacją?

Ustawa trafiła do izby wyższej parlamentu. Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowane jest w dniach 12-14 maja. Kolejne będzie dopiero w czerwcu.

PiS wraz Lewicą, PSL oraz Polską 2050 mają w Senacie 54 głosy, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że - bez względu na poparcie Koalicji Obywatelskiej - ustawa ratyfikacyjna zostanie przegłosowana.

Początkowo marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiadał, że izba jeszcze w maju zajmie się ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Jednak w tym tygodniu przekazał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że Senat „raczej nie zajmie ustawą o ratyfikacji Funduszu Odbudowy na najbliższym posiedzeniu”.

Zapowiedział, że Koalicja Obywatelska zgłosi do projektu poprawki, podobnie jak zrobiła to w Sejmie. - Na posiedzeniu plenarnym najpierw będziemy głosować poprawki, a potem całość aktu ratyfikacji. W takiej formie dokument ten ma realne szanse uzyskać dużą większość w Senacie. Możemy też apelować do prezydenta, by podejmując decyzję w sprawie ustawy ratyfikacyjnej, wziął pod uwagę zastrzeżenia Senatu, aby uwzględnił je też w pracach nad ustawą wdrożeniową Krajowego Planu Odbudowy, która tak naprawdę nada konkretny kształt planom opisanym w KPO – mówił dziennikowi.