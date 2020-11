Co dalej z budżetem UE? Dzisiaj odbędzie się wideoszczyt europejskich przywódców. Dworczyk: Walczymy o to, żeby Unia nadal istniała

Jeśli unijny budżet zostanie zawetowany, to zacznie obowiązywać prowizorium.

- Dzisiaj sprawa, można powiedzieć, dotyczy Polski i Węgier, ale tak naprawdę w perspektywie jest to sposób działania, który może zagrozić całej Unii- powiedział Michał Dworczyk, szef KPRM pytany o budżet UE. W czwartek około godziny 18 odbędzie się wideoszczyt z udziałem europejskich przywódców.

W poniedziałek Polska i Węgry nie zgodzili się na pakiet finansowy, który obejmuje prawie 1,1 bln euro w nowym budżecie UE na lata 2021–2027 i 750 mld euro w funduszu odbudowy gospodarki po pandemii. Premier Mateusz Morawiecki w środę późnym popołudniem przedstawił w Sejmie informacje na temat stanowiska polskiego rządu w sprawie budżetu Unii Europejskiej. - To nie jest podział na prawicę-lewicę. To jest podział na tych, którzy chcą, żeby naród polski decydował sam za siebie i tych, którzy chcą, żeby kilku urzędników w Brukseli decydowało o naszym losie - mówił szef rządu.

Przyznał jednocześnie, że polski rząd nie zgadza się na powiązanie wypłat funduszy europejskich z przestrzeganiem praworządności. - Praworządność i łamanie praworządności stało się w UE pałką propagandową. Dobrze pamiętamy to z czasów PZPR - mówił.

– Domagamy się, żeby była unią równych, a nie równych i równiejszych – podkreślił.

Wczorajszego wystąpienia, premierowi Morawieckiemu pogratulował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.- To było dobre wystąpienie, z którym się w pełni zgadzamy- powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej. - To my bronimy praworządności w Unii Europejskiej. Broni polski Premier. Broni polski Minister Sprawiedliwości. Broni Zjednoczona Prawica- dodał.

- Mamy rząd Zjednoczonej Prawicy, który jest zjednoczony wokół celu jakim jest obrona podstawowych interesów Polski- mówił szef resortu sprawiedliwości. - Jakim jest obrona polskiej suwerenności i przy okazji obrona Unii Europejskiej- powiedział. - To my bronimy praworządności i suwerenności Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej- dodał wicemister sprawiedliwościowi Sebastian Kaleta. - Polski parlament nigdy nie będzie respektował naruszenia traktatów- mówił.

Dworczyk: Walczymy o to, żeby Unia nadal istniała niezagrożona Szef KPRM Michał Dworczyk zapytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o weto w sprawie budżetu unijnego odpowiedział, że "chodzi o przestrzeganie zasad". - Unia, która stanowi grupę krajów taktujących się tak samo, równo, po partnersku i podmiotowo, a nie próby szantażowania, czy realizacji jakiś politycznych projektów przez urzędników unijnych kosztem niektórych krajów- powiedział.

Dworczyk tłumaczył, że "w dłuższej perspektywie walczymy o istnienie UE". - Ona powstała jako związek krajów, które traktowały się po partnersku i na uczciwych zasadach. Dziś część krajów chce to zmienić i narzucić swoją wolę, a to może doprowadzić do rozpadu UE- dodał. - Dzisiaj sprawa, można powiedzieć, dotyczy Polski i Węgier, ale tak naprawdę w perspektywie jest to sposób działania, który może zagrozić całej Unii- dodał szef KPRM. Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller w Programie 3 Polskiego Radia przyznał, że Polska jest za tym, "aby budżet UE, który został zaproponowany w lipcu, który Polska negocjowała, który jest dobrym budżetem, mógł być realizowany już od przyszłego roku". - Jesteśmy natomiast przeciwko kryteriom niesprawiedliwym, nieobiektywnym, arbitralnym– dodał. Wideoszczyt europejskich przywódców W czwartek około godziny 18 odbędzie się wideoszczyt europejskich przywódców. Najprawdopodobniej wideokonferencja będzie dotyczyła, nie jak wcześniej planowano- pandemii koronawirusa, a budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Hołownia: Kaczyński ośmiesza nas na arenie międzynarodowej - Dzisiaj Kaczyński z Morawieckim wmawiają nam, że walczą o naszą godność. Gdyby o nią walczyli, to walczyliby o te miliony, które za chwilę możemy stracić, które pozwolą odbudować polskie szpitale, polskie drogi, które pozwolą uratować polskie firmy. To jest dzisiaj godność Polaków- powiedział podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia, Polska 2050.

Jak tłumaczył, "w zamian nikt nie wymaga od nas nic super specjalnego". - Wymaga się od nas po prostu zwykłej uczciwości z którą nie ma problemu 25 krajów UE, tylko my i Węgry- powiedział. - Dlaczego mamy? Bo na złodzieju czapka gore- dodał. - Jeśli nie chce się robić zamachów na prawo, jeżeli nie che się rozkradać państwa, jeżeli nie chce się pod butem trzymać swoich obywateli, to to jest wystarczający argument do tego, żeby nasze relacje UE wyglądały w porządku- dodał Hołownia.

- Kaczyński ośmiesza nas na arenie międzynarodowej. Morawiecki robi z nas pośmiewisko na całym świecie- dodał. 675 mld złotych przez najbliższe 10 lat Polska ma do stracenia w konflikcie z Brukselą - Jeśli unijny budżet zostanie zawetowany, to zacznie obowiązywać prowizorium- ostrzegają Pracodawcy RP. Eksperci dodają, że Polska otrzyma pieniądze z dotychczas istniejących programów ale zwracają uwagę, że "nie zobaczymy ani centa z gigantycznego funduszu „Next Generation EU - NGEU” wartego 750 mld euro, który ma pobudzić gospodarki po kryzysie".

- NGEU to największy pakiet pomocowy w Europie od kilkudziesięciu lat. Kluczowym elementem tego programu jest Instrument Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF - Recovery and Resilience Fund). Ma on na celu pobudzenie ożywienia gospodarczego w poturbowanych kryzysem gospodarkach UE oraz wzmocnienie ich odporności na kryzysy, w tym odporności systemu ochrony zdrowia- dodano.

- W przypadku dodatkowego funduszu NGEU nie ma żadnego prowizorium. Weto oznacza brak programu, wstrzymanie jego realizacji- napisano. - Właśnie teraz potrzebujemy tych środków jak powietrza. Już pierwsza fala kryzysu nadwyrężyła do granic możliwości nasze finanse publiczne. Deficyt sektora finansów publicznych w latach 2020-2021 ma wynieść 410 mld zł, a dług publiczny na koniec przyszłego roku przebije 1,5 biliona zł. W drugiej fali rząd zapowiada już bardziej chirurgiczne podejście i - z uwagi na wyczerpane zasoby - skromniejsze instrument- uważa dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP, cytowany w komunikacie.

Konfederacja Lewiatan: Weto pogorszy wizerunek naszego kraju - Polska wiele ryzykuje. Może znacznie później otrzymać pieniądze na odbudowę gospodarki po pandemii, a w skrajnym przypadku nawet je utracić. Pogorszy swój i tak nadszarpnięty wizerunek w UE i wiarygodność biznesową, co nie pozostanie bez wpływu na zaufanie inwestorów do naszego kraju oraz poziom inwestycji. Ostateczne polskie weto zaszkodziłoby gospodarce, przedsiębiorcom i naszym finansom publicznym. Mam nadzieję, że rząd ma tego świadomość i siądzie do rozmów z unijnymi partnerami w poszukiwaniu kompromisu – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Sprzeciw Polski i Węgier nie oznacza jeszcze ostatecznego weta. Trwa poszukiwanie kompromisu. We wtorek rozmawiali na ten temat ministrowie ds. europejskich państw UE, w czwartek planowany jest videoszczyt przywódców. Węgry zawetowały budżet Unii Europejskiej Premier Węgier Viktor Orban poinformował o zawetowaniu przez jego kraj budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa.

O możliwości podjęcia podobnego kroku mówią też władze Polski. Powodem kroku Węgier było powiązanie wypłaty unijnych środków z przestrzeganiem praworządności. O możliwości użycia weta Węgry mówiły już podczas lipcowego szczytu wspólnoty europejskiej.

