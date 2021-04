Co dalej z Adamem Bodnarem? Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie RPO. "Ustawa niezgodna z konstytucją"

Zdaniem posła Konfederacji Artura Dziambora, Adam Bodnar powinien pełnić swoją funkcję do czasu wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. - Jeżeli TK zdecyduje inaczej, to nie będzie można mówić o nim inaczej jak trybunał pisowski- mówił w porannej rozmowie w RMF FM.

We wtorek Trybunał Konstytucyjny kontynuował rozpoczętą dzień wcześniej rozprawę dotycząca zgodności z ustawa zasadniczą przedłużania kadencji Bodnara. O sprawdzanie zgodności z Konstytucją przedłużającej się kadencji Adama Bodnara na stanowisku RPO, wnieśli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że kadencja Adama Bodnara jako RPO formalnie zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku, jednak jako, że politycy nie wybrali jego następcy, zgodnie z obowiązującym prawem sprawuje on nadal swoją funkcję.

We wtorek przed rozprawą Adam Bodnar pytany rzez dziennikarzy o ewentualne konsekwencje uznania jego przedłużonej kadencji z niezgodna z konstytucją, odpowiedział, że "każdy przepis, który jest uchylony przez Trybunał Konstytucyjny, a następnie taki wyrok jest opublikowany w Dzienniku Ustaw, ma moc obowiązującego prawa". - Na tym polega działalność TK i można powiedzieć pewne niebezpieczeństwo wiążące się z działalnością Trybunału, co do którego możemy mieć różne wątpliwości - powiedział Bodnar we wtorek podczas rozmowy z dziennikarzami.