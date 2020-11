Co Cię może zabić? Śmiertelne dawki produktów codziennego spożycia. Tego nie jedz i nie pij w nadmiernych ilościach

NOWE Kradzież stulecia, czyli jak przebiegał skok na 8 milionów złotych w Swarzędzu pod Poznaniem? To było prawie przestępstwo doskonałe

To była kradzież stulecia godna najlepszego kina akcji. Doskonale zaplanowana krok po kroku, do której przygotowywano się miesiącami. I niewykluczone, że złodzieje do dziś cieszyliby się z 8 mln zł, które ukradli, gdyby nie błąd jednego z głównych pomysłodawców akcji. Rozpoczynamy cykl "Kryminalna Wielkopolska", w którym będzie przypominać najgłośniejsze, najbardziej tajemnicze i mrożące krew w żyłach sprawy kryminalne w Wielkopolsce - od początków XX wieku aż do dziś.