Co Biden powie Putinowi? Ujawnili to amerykańscy urzędnicy

Urzędnicy dodali, że sankcje mogą być wymierzone w największe rosyjskie banki i zdolność Moskwy do przeliczania rubli na dolary i inne waluty. Miałoby to na celu zniechęcenie Putina do ataku na Ukrainę.

Kreml wielokrotnie zaprzeczał takim intencjom i mówił, że postawa jego wojsk jest czysto defensywna. Ponadto Kreml wyraził zaniepokojenie ukraińskimi zamiarami i zapowiedział, że chce gwarancji, dotyczącej tego, że Kijów nie użyje siły, aby spróbować odzyskać terytorium utracone na rzecz wspieranych przez Rosję separatystów.

Rosyjski rubel umocnił się we wtorek pomimo groźby nowych sankcji.

– Zespół Bidena zasugerował zestaw kar ekonomicznych, które należy nałożyć, jeśli Rosja rozpocznie inwazję – powiedział wysoki rangą urzędnik administracji prezydenta USA.

Osobne źródło zaznajomione z sytuacją powiedziało, że celowanie w najbliższy krąg Putina było omawiane, ale nie podjęto żadnej decyzji. Rozważano również sankcje przeciwko największym rosyjskim bankom i możliwość przeliczania rubli na dolary i inne waluty.