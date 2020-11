Co będzie z Sylwestrem? Wiceminister zdrowia: Nie spędzimy go tak jak do tej pory

- Resort przygotowuje się na trzecią falę koronawirusa, która może nastąpić w styczniu i lutym (…) To okres typowo grypowy, więc ryzyko zachorowania może być większe – mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polsat News.

Dodał, że min. dlatego budowane są obecnie szpitale tymczasowe.- Które teraz na pewno nie będą uruchamiane, bo na razie aż tylu tych zakażeń nie ma, ale musimy być przygotowani na ewentualność trzeciej fali - powiedział Kraska.

Wiceszef resortu zdrowia zapytany, pytany był również, czy Polacy będą mogli spędzić Sylwestra w sposób zbliżony do tego co było zazwyczaj.

W odpowiedzi Kraska stwierdził, że zależy to od sytuacji epidemiologicznej. - Jest jeszcze miesiąc do Sylwestra, na pewno nie będzie go można spędzić tak jak do tej pory, ale być może sytuacja tego dnia będzie radośniejsza niż to, co mamy w tej chwili – mówił.