Co 8.01.2022 Polska Policja relacjonuje na Twitterze? Zobacz najważniejsze wydarzenia

Minionej doby 👮‍♀️👮‍♂️ @PolskaPolicja interweniowali 20510 razy. Zatrzymaliśmy 512 sprawców przestępstw, w tym 195 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 334 poszukiwanych. Na drogach doszło do 47 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 62 zostało rannych. #PomagamyiChronimy https://t.co/i5tiiCYCLN

RT @SP_Slupsk: Na co dzień zajmuje się szkoleniem policjantów z zakresy technik samoobrony, a po zakończonej służbie tworzy etiudy wideo i…

RT @TygodnikGwarek: Aleksander jest synem asp. szt. Michała #Piontek oraz st. asp. Joanny Kmiecik-Piontek, którzy na co dzień pełnią służbę…

RT @KWP_Olsztyn: Nad WiM wróciła zima z mrozem i opadami śniegu. Przypominamy, że jest to sytuacja zagrażająca zdrowiu i życiu osób bezdomn…

RT @PolicjaLubelska: Szybkie działania świdnickich policjantów doprowadziły do uratowania życia mężczyzny, który leżał na torowisku. W odda…

RT @Policja_KSP: Pomagamy i chronimy, to dewiza stołecznych policjantów. Dziś patrol drogówki zatrzymał do kontroli kierującego, który prze…

Dziś o 22:30 zapraszamy do @TVP3Regiony na nowy odcinek #ProjektPolicja, w którym pokażemy krok po kroku, jak zostać Policjantem. Tymczasem już teraz zapraszamy Was do przypomnienia sobie trzeciego odcinka, poświęconego analizie śladów kryminalistycznych https://t.co/8LtuCjsW5P