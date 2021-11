Co 4.11.2021 Polska Policja relacjonuje na Twitterze? Zobacz najważniejsze wydarzenia

RT @Rz_Policja: Jarosławscy policjanci pomogli starszemu mężczyźnie z zanikami pamięci. 89-latek ubrany był nieadekwatnie do panujących war…

RT @Rz_Policja: „Pomagamy i chronimy” – to motto, które zobowiązuje do reagowania i pomagania w różnych sytuacjach. Wczoraj dyżurny Komendy…

Potężne uderzenie w przestępczość akcyzową przeprowadzili policjanci #CBŚP, służby słowackie i czeskie. Zatrzymano 19 osób i zlikwidowano 3 linie do produkcji papierosów. Zabezpieczono 5 mln papierosów oraz komponenty służące do ich produkcji. 👉 https://t.co/5ZHoINQktx https://t.co/VJyUKh51M6

RT @Policja_KSP: Przeszło 22 kilogramy marihuany i około 3 kilogramów kokainy, zabezpieczyli policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością…

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach @PolicjaSlaska spełnili marzenie 12-letniego Daniela, który od najmłodszych lat zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Dowiedziawszy się, że chłopiec marzy, by zostać policjantem, zaprosili go do siebie, w Jego 12. urodziny. https://t.co/8vpBySdnNV