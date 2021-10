Co 4.10.2021 Polska Policja relacjonuje na Twitterze? Zobacz najważniejsze wydarzenia

Funkcjonariusze #CBŚP, @PolicjaMazowsze i @Policja_KSP zlikwidowali laboratorium, w którym wytwarzano klefedron. Zabezpieczono m. in. 3 działające linie do produkcji narkotyku i przejęto 118 litrów płynnego narkotyku. https://t.co/0o59bjyngD https://t.co/uKGwUtMiww

@PiotrZytnicki Fakty nie są oceną. Opinia publiczna chciała wiedzieć, o jakiego to dziennikarza chodzi, sugerując, że to może ktoś bardzo znany. Jednak danych osobowych nigdy nie ujawniamy, natomiast prawo nie zabrania podawać ogólnych informacji. Takie fakty dla opinii publicznej są ważne.

@Kriss_de_Valnor Chyba jednak bardziej ważne nie jest to czy to dziennikarz i czy lokalny, a kto groził i dlaczego akurat ten adres. A trzeba zgodzić się z twierdzeniem, że grozić i obrażać nie wolno nikogo i nikomu.

Groźby zawierajace obraźliwe wpisy wysyłano e-mailem do polskich Posłów. Pokrzywdzeni sami zgłosili ten fakt, sprawdzenie IP doprowadziło pod konkretny adres, a nie do konkretnego dziennikarza. Dopiero pod tym adresem okazało się, że przebywa tam mało znany, lokalny dziennikarz. https://t.co/UyXvHCBQVk

RT @StZaryn: Poland's Police investigate death threats that were sent to politicians. Traced IP led Police to apartment of a journalist.

