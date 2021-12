Co 31.12.2021 Polska Policja relacjonuje na Twitterze? Zobacz najważniejsze wydarzenia

Minionej doby👮‍♂️👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 22158 razy. Zatrzymaliśmy 435 sprawców przestępstw, w tym 146 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 516 poszukiwanych. Na drogach doszło do 54 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 57 zostało rannych. #PomagamyiChronimy https://t.co/MyVRskssNu

Dziś o 22:30 zapraszamy do @TVP3Regiony na nowy odcinek „Projekt Policja” o służbie policjantów #NaStrażyGranicy Tymczasem już teraz zapraszamy Was do przypomnienia sobie drugiego odcinka, poświęconego zabezpieczeniu i analizie śladów kryminalistycznych https://t.co/1rEQCUHuHH