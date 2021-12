Co 24.12.2021 Polska Policja relacjonuje na Twitterze? Zobacz najważniejsze wydarzenia

RT @KWPwBydgoszczy: To już tradycja, że policjanci oraz pracownicy cywilni z komisariatu na bydgoskim Szwederowie w piękny sposób uszczęśli…

RT @PolicjaMazowsze: #pomagamyichronimy #Policjanci z #Żyradów postanowili wnieść trochę radości do rodzin dzieci, które są pod opieką Łódz…

Minionej doby 👮‍♀️👮‍♂️ @PolskaPolicja interweniowali 23334 razy. Zatrzymaliśmy 461 sprawców przestępstw, w tym 194 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 396 poszukiwanych. Na drogach doszło do 51 wypadków, w których 58 osób zostało rannych. #PomagamyiChronimy https://t.co/JpYBZ8QwoF

Dostajemy tysiące listów do policjantów, funkcjonariuszy @Straz_Graniczna i żołnierzy. Za dostarczenie dziękujemy @PocztaPolska. Wszystkie trafią do funkcjonariuszy, którzy te święta spędzą z dala od rodziny na służbie #NaStrażyGranicy. Za ciepłe słowa serdecznie dziękujemy 💙 https://t.co/7TbRTjatVo

RT @podlaskaPolicja: W tym roku policjanci i pracownicy z @policjalomza przygotowali upominki, które trafiły do mieszkanki Łomży, samotnie…

Dziś o 22:30 zapraszamy do @TVP3 Regiony na świąteczny odcinek „Projekt Policja”, w którym wyjątkowo zajmiemy się… muzyką! 🎼🎺🎷🎶 Tym czasem już teraz zapraszamy Was do przypomnienia sobie pierwszego odcinka, poświęconego policyjnym siłom specjalnym! https://t.co/Pw7ps2oDJj