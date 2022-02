Co 21.02.2022 Polska Policja relacjonuje na Twitterze? Zobacz najważniejsze wydarzenia

Wspólne działania #CBŚP, @KAS_GOV_PL i @Straz_Graniczna doprowadziły do zatrzymania 18 osób oraz przejęcia 6 mln papierosów i 2 specjalistycznych linii do produkcji papierosów. Wartość zabezpieczonego towaru to blisko 5 mln zł.

