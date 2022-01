Co 21.01.2022 Polska Policja relacjonuje na Twitterze? Zobacz najważniejsze wydarzenia

Minionej doby 👮‍♂️👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 22379 razy. Zatrzymaliśmy 527 sprawców przestępstw, w tym 168 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 350 poszukiwanych. Na drogach doszło do 58 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 70 zostało rannych. #PomagamyiChronimy https://t.co/qFTcIrZHdF

Dziś o 22:30 zapraszamy do @TVP3Regiony na nowy odcinek #ProjektPolicja, w którym pokażemy m. in. kulisy służby w Wydziale Konwojowym @Policja_KSP Tymczasem już teraz zapraszamy do przypomnienia sobie odcinka w którym pokazaliśmy służbę policjantów z CBŚP https://t.co/lEUuGQwLhd