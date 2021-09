Co 15.09.2021 Polska Policja relacjonuje na Twitterze? Zobacz najważniejsze wydarzenia

Minionej doby 馃懏鈥嶁檪锔忦煈嶁檪锔廆PolskaPolicja interweniowali 18329 razy. Zatrzymali艣my 592 sprawc贸w przest臋pstw, w tym 193 nietrze藕wych kierowc贸w. W r臋ce mundurowych wpad艂o 312 poszukiwanych. Na drogach dosz艂o do 82 wypadk贸w, w kt贸rych zgin臋艂o 12 os贸b, a 84 zosta艂o rannych #PomagamyiChronimy https://t.co/JBHRVNTRQu

Cieszymy si臋, 偶e mogli艣my pom贸c w organizacji #lotzsercem Dzisiaj I z-ca K-ta @PolskaPolicja nadinsp. D. Augustyniak oraz f-sze wspieraj膮cy akcje spotkali si臋 z medykam. By艂a to nie tylko okazja do podzi臋kowa艅, ale te偶 do om贸wienia mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy https://t.co/b28YhIAxxr https://t.co/Zii4jcs2JM