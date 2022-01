Co 13.01.2022 Polska Policja relacjonuje na Twitterze? Zobacz najważniejsze wydarzenia

RT @PolicjaSlaska: Ten "mały" uciekinier prosto z rąk policjantów trafił do opiekuna 🥰 Nie dajcie się nabrać na piękne ślipia ➡ pies w stre…

RT @KWPwBydgoszczy: Do włocławskiej policji wpłynęły podziękowania. W mroźny poranek, w centrum miasta, 62-letnia włocławianka poślizgnęła…

@_zboral @CUPT_gov_pl @MFIPR_GOV_PL W 53 pojazdach zostaną zastosowane rozwiązania, które pozwolą na skuteczne sprawdzanie stanu technicznego samochodów. Będą to m. in. analizator spalin, dymomierz, opóźnieniomierz, miernik przepuszczalności światła, sonometr i lustro inspekcyjne.

„Dla Polskiej Policji bezpieczeństwo w RD jest jednym z priorytetów. Profesjonalizmu w zakresie nowoczesnych narzędzi nie byłoby, gdyby nie wsparcie @MSWiA_GOV_PL, @MI_GOV_PL oraz @CUPT_gov_pl. Projekty podpisane w grudniu to 55mln zainwestowanych w sprzęt dla policjantów RD.” https://t.co/HKtOuQeSGG

RT @MSWiA_GOV_PL: Komendant główny @PolskaPolicja gen. insp. J. Szymczyk: Chcemy zakupić 53 specjalistyczne pojazdy do badania emisji spali…

RT @MSWiA_GOV_PL: Komendant główny @PolskaPolicja gen. insp. Jarosław Szymczyk: Dwa projekty podpisane w grudniu ub. r. to łącznie 55 mln z…

Ponad 46 mln złotych z funduszy UE dla @PolskaPolicja na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. To m. in. 53 pojazdy do kontroli technicznej i 100 nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. Cele inwestycji przedstawiono podczas brefingu w @CUPT_gov_pl @MFIPR_GOV_PL 🚔 https://t.co/X6vPF3m27a