Cmentarze zamknięte, chryzantemy złociste odczarowane. Jak Polacy wykorzystali cmentarne dekoracje? Akcja #kuppanchryzanteme

By do tego nie dopuścić, w mediach społecznościowych zainicjowano akcję pod hasłami #kuppanchryzanteme i #akcjachryzantema, nawołującą do zakupu cmentarnych dekoracji mimo zamkniętych nekropolii.

Terenowe oddziały ARiMR i KOWR odkupią od producentów i sprzedawców kwiaty i rośliny, które byłby sprzedawane w tych dniach przed cmentarzami. Z funduszu Covid zrefundujemy też koszty samorządów, które prowadzą podobną akcję.

Proszę raz jeszcze o zrozumienie dla tej trudnej decyzji, którą musieliśmy podjąć ze względu na pandemię.

Sprzedawcy zniczy i kwiatów, w związku z brakiem możliwości handlu w okresie Wszystkich Świętych, będą mogli również liczyć na bezpośrednie wsparcie. Rząd zadeklarował zwrot środków w wysokości 180 milionów złotych - w pierwszej transzy. O pomocy dla przedsiębiorców poinformowali w sobotę przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także resortu rozwoju, pracy i technologii.

Czy powyższe rozwiązania uratują branżę? Ciężko powiedzieć, dlatego i ty dołącz do #akcjachryzantema.

Akcja chryzantema

By dołączyć do akcji wystarczy zakupić kwiaty od lokalnego sprzedawcy. Pamiętaj, nie chodzi o kupowanie dekoracji w supermarkecie, lecz u drobnych przedsiębiorców, gdyż to w nich w głównej mierze uderzyła decyzja rządu. Co możesz zrobić z zakupionymi kwiatami?