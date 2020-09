CLJ: MKS Polonia Warszawa dalej niepokonana. Escola nie dała rady

Ostatnia forma obu zespołów była prorocza przed ich starciem. MKS Polonia Warszawa przystąpił do niedzielnego meczu w roli faworyta po tym jak rozpoczął sezon od sześciu spotkań bez porażki i jako lider tabeli. Escola nie tylko odniosła aż cztery przegrane w tym okresie, ale i zwolniła trenera. Zespół objął Grzegorz Kuczyński, dotychczasowy szkoleniowiec drużyny U-14.

Gospodarze potrzebowali zaledwie czterech minut by objąć prowadzenie po tym jak piłkę do siatki skierował Bartłomiej Piotrowski. Escola jednak szybko odpowiedziała. Konkretnie zrobił to Słowak Peter Juritka i mimo wielu okazji ze strony MKS-u wynik nie zmienił się do przerwy.

Liczne próby i groźne akcje podopiecznych Adama Chmielewskiego ziściły się za to w drugiej połowie. Gole Wojciecha Chojczaka, Jana Piaska i Jakuba Cegiełki dały im wygraną 4:1, co wydawało się być najmniej surowym wymiarem kary.