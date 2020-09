Cleo: Nowa płyta "superNOVA" - dziś premiera trzeciej płyty artystki. Na niej hity "Łowcy Gwiazd", "Alfabet Świateł", "Znikam" [WIDEO]

ZOBACZ koniecznie: Wywiad z CLEO o płycie "superNOVA" i jej twórczości

- "Łowcy gwiazd" to piosenka, która wyznaczyła klimat całej płyty superNOVA - jest obecnie moim drugim najczęściej oglądanym teledyskiem w sieci, zdobył ponad 76 milionów wyświetleń. To mój ulubiony klimat teledyskowy jaki do tej pory udało nam się stworzyć. Bardzo filmowy i mroczny, nawiązujący do stylu postapokaliptycznego. Teledysk był kręcony trudnych warunkach, na hali było zaledwie minus 8 stopni. Po każdym ujęciu jak najszybciej uciekaliśmy pod nagrzewnice. To był jedyny plan zdjęciowy gdzie była dozwolona rozsądna ilość alkoholu "na rozgrzanie" - mówi Cleo.

„superNOVA" to trzeci muzyczny album Cleo. Płyta przenosi słuchacza do świata, w którym nie ma ograniczeń dla brzmień i barw. Cleo odważnie sięga po nowoczesne światowe rozwiązania, jednocześnie pielęgnując sznyt swoich tanecznych przebojów. Twórczyni postarała się, aby jej muzyczna galaktyka była barwna, charakterystyczna. Cleo zwinnie przeskakuje od syntetycznych brzmień rodem z lat 80., poprzez taneczne housowe produkcje, aż po mięsiste trapowe bity, pokazując przy tym wszechstronność i ogromne możliwości twórczego warsztatu. Jeśli lubisz energię z kawałka „Łowcy Gwiazd” i melancholijny klimat numeru „EVA”, ta płyta jest dla Ciebie.