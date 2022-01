Citizen Lab: Kolejne dwie osoby inwigilowane Pegasusem. Żaryn: Nieprawdziwe sugestie

Według Citizen Lab za pomocą systemu Pegasus zhakowano telefony lidera AGROunii Michała Kołodziejczaka i Tomasza Szwejgierta, o którym media piszą, jako o współautorze książki o Mariuszu Kamińskim.

Kołodziejczaka miał być podsłuchiwany przez służby w maju 2019 roku. Associated Press informuje, że starał się wówczas by AGROunia została zarejestrowana jako partia, co, zdaniem agencji, mogłoby pogorszyć wyniki Prawa i Sprawiedliwości na obszarach wiejskich.