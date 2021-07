Cisza przed burzą w kampanii przed wyborami w PZPN? Sztaby Kuleszy i Koźmińskiego szukają słabych punktów u przeciwników, spór o maszynki

Wyścig po rekomendacje wygrał - i to zdecydowanie - Kulesza, który uzyskał 40 poparć. Koźmiński odkrył karty dopiero półtorej doby po dostarczeniu dokumentów wymaganych przy rejestracji kandydata na prezesa do komisji wyborczej PZPN, w południe 21 lipca. Dopiero gdy - nie tylko w obozie przeciwnika - zaczęto spekulować, że nieznacznie przekroczył określony statutem limit (15), napisał na swym profilu na Twitterze: „Bardzo dziękuję wszystkim 24 delegatom z całego środowiska piłkarskiego za oddanie swoich rekomendacji na moją kandydaturę. To się przekłada na ponad 50 głosów w wyborach na prezesa”.

24 delegatów. Ile podmiotów?

Wpis jest o tyle dziwny, że do końca nie wiadomo, ile podmiotów zdecydowało się poprzeć kandydata namaszczonego przez Zbigniewa Bońka. O ile bowiem podmiotów uprawnionych do udzielania rekomendacji jest 52, i każdy ma po 2 poparcia, o tyle delegatów na zjazd 118. Poszczególne związki wojewódzkie mają od 5 do 2 przedstawicieli na walnym zgromadzeniu PZPN, kluby ESA po 2, pierwszoligowcy po 1, a stawkę uprawnionych do głosowania uzupełniają reprezentanci trenerów, futsalu, futbolu kobiecego i sędziów. Pytanie zatem, ile podmiotów kryje się za 24 poparciami delegatów wskazanymi przez Koźmińskiego, pozostaje otwarte. Udzielenia odpowiedzi odmówił bowiem nawet PZPN: