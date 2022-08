Ciśnienie w komisji do spraw nacisków

Zeznania złożą prokuratorzy, którzy prowadzili lub nadzorowali śledztwa w sprawie korupcji w Centralnym Ośrodku Sportu (chodzi o nieprawidłowości m.in przy wynajmowaniu pomieszczeń w obiektach sportowych zarządzanych przez COS). Zamieszany jest w nią Tomasz Lipiec, minister sportu w poprzedniej koalicji rządowej.

Szczególnie interesująco zapowiada się przesłuchanie Elżbiety Janickiej, b. szefowej warszawskiej Prokuratury Okręgowej z nadania Zbigniewa Ziobry. To ona miała naciskać na podwładnych, by nie zatrzymywać Lipca przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi. Skończyło się to słynnym "buntem prokuratorów", gdy jednego dnia kilku najważniejszych stołecznych prokuratorów podało się do dymisji. Przed komisją stanąć ma także Mariusz Kamiński, szef CBA, które rozpracowywało nieprawidłowości w COS.

Był to jedyny moment, gdy członkowie komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości byli zgodni z pozostałymi posłami. Arkadiusz Mularczyk (także PiS) chciał na przykład, by z grona ekspertów komisji wyłączyć Jerzego Stachowicza, który w czasach PRL pracował w SB. - To niegodne, by na rzecz komisji pracował człowiek, który wspierał reżim komunistyczny - mówił Mularczyk. Ujawnił, że do IPN wpłynęły wnioski dwóch krakowskich opozycjonistów, którzy domagają się ścigania Stachowicza za gnębienie antykomunistycznego podziemia.