Cimoszewicz: Walczyć trzeba z Łukaszenką, a ludzi traktować po ludzku. PiS wybrał walkę z ludźmi, a Łukaszence nic nie robi

Niedzielne wybory w Niemczech wygrali socjaldemokraci z SPD, którzy będą najsilniejszym ugrupowaniem w Bundestagu. Jak może w nim wyglądać rozkład sił?

Są trzy możliwości stworzenia większości rządowej. Najprostsza, ale do tej pory przez nikogo niewymieniana to koalicja SPD - CDU/CSU, czyli kontynuacja obecnej, ale z kanclerzem z SPD. Moim zdaniem to miałoby sens, ponieważ te partie zdobyły 50 procent głosów, czyli mają znaczące poparcie po latach wspólnego rządzenia. Zieloni i Liberałowie zdobyli razem 25 procent głosów i będzie dość dziwne, jeśli to oni będą decydowali o przyszłym rządzie. Druga możliwość, to koalicja SPD-Zieloni-FDP. SPD z Zielonymi już rządziło. Trzeci wariant, to porozumienie chadeków z Zielonymi i Liberałami. Jednak w tym wypadku pojawiłoby się silne odczucie, że za kulisami pozbawiono władzy partię, która zwyciężyła, a więc, że oszukano wyborców. Arytmetyka to jednak coś innego niż polityka. Szef CDU, Laschet najpewniej będzie walczył o swoje życie polityczne i zaoferuje Zielonym oraz FDP atrakcyjne warunki, oni jednak muszą dbać o swój wizerunek.