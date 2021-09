Cieszyński: To najbardziej prokonsumencka ustawa w historii rynku telekomunikacyjnego w Polsce

- Od 2015 roku konsekwentnie mówiliśmy o tym, że płaca minimalna musi być regulowań w w taki sposób aby owocami wzrostu gospodarczego można było się podzielić ze wszystkimi, którzy pracują na ten wzrost- dodał.

- Stawka minimalnego wynagrodzenia po korektach płacy minimalnej na przyszły rok wyniesie 19,7 zł za godzinę- dodał.

Poinformował także, że w lipcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,8 proc. w porównaniu do lipca 2020 roku. Jak stwierdził, oznacza to, "że wszystkie tarcze antykryzysowe i finansowe odniosły ten skute, o który zabiegał polski rząd". - To są informacje, które dają dobre sygnały gospodarcze jeżeli chodzi o najbliższe miesiące i rok 2022- dodał.