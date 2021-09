Cieszyński: "Najbardziej prokonsumencka ustawa w historii rynku telekomunikacyjnego". Chodzi o niewykorzystane środki na kartach pre-paid

- Pod koniec ubiegłego tyg. skierowaliśmy pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów ustawę Prawo Komunikacji Elektronicznej - poinformował podczas środowego briefingu sekretarz stanu Janusz Cieszyński. - Ta ustawa, to implementacja przepisów unijnych, ale wzbogacona o nasz komponent. To najbardziej prokonsumencka ustawa w historii rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Daje ona klientom nowe uprawnienia - dodał.

Jak tłumaczył, chodzi o dostosowanie "tej rzeczywistości do tego, co widzieliśmy bardzo dobrze w ostatnich latach". - Epidemia COVID-19 sprawiła, że dostęp do internetu stał się jeszcze ważniejszy. Stad znacząco większe interakcje pomiędzy klientami, a ich operatorami - tłumaczył. - Wśród tych przepisów znalazł się jeden, który jak zauważyliśmy, wzbudził pewne kontrowersje - wyliczał.

- Przepis, który dotyczy odzyskiwania środków w przypadku telefonów na kartę. Do tej pory operatorzy czerpali wielomilionowe środki z tego. Prezes UOKiK nałożył wielomilionowe kary na operatorów i de facto wymusił, żeby operatorzy umożliwili zwrot środków - mówił. - To były wytyczne UOKiK.