Ciepły początek roku 2022. Czy zima jeszcze powróci? IMGW ostrzega: opady marznące, na rzekach przekroczony stan ostrzegawczy

Jak podaje IMGW, w niedzielę w północnej części Polski dominować będzie niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka. W południowej połowie kraju przeważać będą obojętne warunki biometeorologiczne, jednak rano i wieczorem zaznaczać się będzie niekorzystna biotropia pogody.

W dzień w całym kraju będzie duże zachmurzenie i okresami opady deszczu. Najwięcej opadów na północy: na Pomorzu do ok. 10 mm. W godzinach porannych w niektórych rejonach kraju występowały opady marznące, powodujące gołoledź i mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura sięgnie dzisiaj nawet 13°C na południowym zachodzie.