Cichanouska spotkała się z szefem unijnej dyplomacji. Czy Unia zastosuje sankcje wobec Mińska?

Musisz wpuścić kadrową na kontrolę domową?

Gdy pracodawca podejrzewa, że dochodzi do nieprawidłowości, a opracowany regulamin home office, z którym zapoznali się i który zaakceptowali pracownicy nie jest przestrzegany, ma prawo skontrolować podwładnych w ich miejscu zamieszkania. Co to znaczy w szczegółach?