Cichanouska do Europy: Nie uznawajcie sfałszowanych wyborów. Jest trzecia śmiertelna ofiara starć na Białorusi [WIDEO]

Cichanouska przebywa teraz na Litwie, została bowiem zmuszona do wyjazdu z kraju przez białoruską bezpiekę. Tłumaczyła swoją decyzję obawami o życie swoje i swoich dzieci. Jej mąż, który był kandydatem w wyborach prezydenckich, nadal przebywa w białoruskim więzieniu. Zdaniem Cichanouskiej, wybory w jej kraju zostały sfałszowane, choć oficjalne wyniki mówiły o uzyskaniu 80-procentowego poparcia przez Aleksandra Łukaszenkę.

Kiedy trwała środowa nadzwyczajna wideokonferencja Rady Europejskiej, poświęcona sytuacji na Białorusi, liderka opozycji Swietłana Cichanouska, kandydatka na prezydenta Białorusi, wezwała ten organ, by nie uznawał sfałszowanych wyborów na Białorusi.

W środę poinformowano też o trzeciej śmiertelnej ofierze ostatnich demonstracji. To 43-letni mężczyzna, mieszkaniec Brześcia, który zmarł w szpitalu w Mińsku, 11 sierpnia został on postrzelony przez milicję w głowę.

To Hienadź Szutau, który zdaniem jego bliskich, nie brał udziału w manifestacji, przechodził akurat ulicą.

Rannego leczono najpierw w Brześciu, potem przetransportowano go do Mińska, mimo wysiłków lekarzy zmarł.

Białoruski resort spraw wewnętrznych przyznał, że w Brześciu funkcjonariusze używali ostrej broni.

Niezwykle ciekawa sytuacja jest teraz w Grodnie, gdzie miejscowe władze zezwoliły na organizację antyrządowych demonstracji. Wielu mieszkańców miasta uznało je za "wolne" od Łukaszenki.

Protestujący mają też czas w lokalnej telewizji państwowej, milicjanci przepraszali zatrzymanych za swoją interwencję, zapowiedziano również, że uczestnicy strajków nie będą karani. Natomiast jedna z lokalnych gazet oficjalnie wspiera przeciwników obecnego prezydenta.

Białoruskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowano też, że pewna część milicjantów porzuciła w ostatnim czasie służby.