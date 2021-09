Chorwacja wyrosła niespodziewanie na kulinarną gwiazdę Europy. Kolejne gwiazdki Michelin dla tamtejszych restauracji.

Ma wspaniałą pogodę, piękne krajobrazy, a do tego niewielka, bo licząca nieco ponad cztery miliony mieszkańców Chorwacja, może dodać kolejną atrakcję. To trzy nowe restauracje, które dołączyły do prestiżowego grona lokali z gwiazdkami Michelin.

Restauracje: Nebo (Rijeka), Alfred Keller (Mali Lošinj) i Agli Amici (Rovinj) dostały właśnie po jednej gwiazdce MICHELIN, natomiast Pelegrini (Šibenik), 360º (Dubrovnik), Monte (Rovinj), Noel (Zagrzeb), Draga di Lovrana (Lovran), Boškinac (Novalja) i LD Terrace (Korčula) zachowały swoje dotychczasowe gwiazdki.

Gwiazdki Michelin są najważniejszym wyróżnieniem, jakie może otrzymać restauracja. Przyznaje je francuski przewodnik Michelin, który ukazuje się od początku XX wieku. Jedna gwiazdka oznacza, że restauracja jest bardzo dobra, dwie przyznawane są kuchni rewelacyjnej, natomiast trzy gwiazdki oznaczają kuchnię wyjątkową.

Wszystko zależy od oceny inspektorów przewodnika Michelin, którzy incognito sprawdzają lokale, potem ostateczna opinia należy do specjalnej komisji. Uzy-skanie gwiazdki jest nobilitacją dla restauracji i marzeniem szefów kuchni.