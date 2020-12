Chmura jeszcze bardziej zwinna - Colt i Equinix ogłosiły strategiczne partnerstwo

Klienci korporacyjni Colt już korzystają z łączności z chmurami publicznymi i prywatnymi, w tym Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform za pośrednictwem usługi Colt Dedicated Cloud Access oraz łączności między centrami danych za pośrednictwem Colt DCNet.

Dzięki partnerstwu z Equinix i połączeniu z Equinix Cloud Exchange™, Colt jeszcze bardziej powiększy swój ekosystem, zapewniając dostęp do ponad 50 dostawców usług w chmurze. Klienci Colt skorzystają również z bezpośredniej, bezpiecznej i szerokopasmowej łączności z globalną platformą centrów danych Equinix, w kluczowych obszarach metropolitalnych. Przedsiębiorstwa intensywnie wykorzystujące przetwarzanie informacji będą mogły szybciej wdrażać innowacje, poprzez szybkie włączanie usług chmurowych, dostarczanych przez największe biznesowe centra na świecie.

Dotychczasowi klienci Equinix będą mogli korzystać z usług łączności na żądanie, opartych na sieci Colt IQ Network - jednej z pierwszych, która dostarcza funkcje dostępne na żądanie, płatne zgodnie z rzeczywistym użyciem do centrów danych Equinix w Europie. Klienci mogą dostosować wymagania dotyczące przepustowości i skalować je w górę i w dół, w czasie niemal rzeczywistym, a także skorzystać z łączności bezpośrednio z budynków korporacyjnych do chmury za pośrednictwem dedykowanego dostępu do chmury firmy Colt.