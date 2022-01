Chiny-USA. Okręt marynarki USA „nielegalnie wpłynął” na chińskie wody terytorialne

Jak poinformowało w czwartek chińskie wojsko, okręt marynarki USA miał „nielegalnie wpłynąć” na chińskie wody terytorialne. W związku z tym chińskie siły podążyły za amerykańskim okrętem wojennym, który wszedł na wody w pobliżu Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim. US Navy zaprzeczyło, że statek został ostrzeżony.

Amerykańska VII Flota ogłosiła, że niszczyciel USS Benfold korzystał z „prawa do żeglugi i swobód w pobliżu Wysp Paracelskich w zgodzie z prawem międzynarodowym”. Marynarka wojenna USA regularnie prowadzi na Morzu Południowochińskim "operacje swobody żeglugi", podważając chińskie roszczenia terytorialne na tym akwenie.

- Stany Zjednoczone bronią prawa każdego narodu do latania, żeglowania i działania tam, gdzie pozwala na to prawo międzynarodowe, tak jak zrobił to USS Benfold w tym tygodniu. Nic, co mówi inaczej ChRL, nas nie zniechęci – ogłoszono w komunikacie.