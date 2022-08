Chiny: W Wuhan wykryto całkiem nowego wirusa. Nie wiadomo jeszcze, jaki jest jego wpływ na ludzi

Nowy wirus określony kodem LsPyV KY187 wykryto u pasiastej myszy trawiastej. Jego wpływ na ludzi na obecnym etapie jest niejasny i dlatego wymaga szczegółowej oceny - twierdzą chińscy eksperci.

Ten patogen należy do rodziny poliomawirusów, które co roku zarażają miliony dzieci. Chińscy naukowcy dokonali odkrycia po przetestowaniu setek gryzoni w Kenii w 2016 i 2019 roku. Próbki zostały wysłane do analizy do ośrodka badań biochemicznych w Wuhan, mieście, w którym znajdowało się epicentrum pandemii Covid.