Chiny: Polityka "zero Covid" zawodzi, wystarczy jedno zakażenie Covid i jest blokada całego miasta

Surowa chińska polityka określana mianem „zero Covid” z ostrymi blokadami, które nie zdołały pokonać Omicron, bo wariant bierze górę. Kraj, który ma najsurowszą świecie strategię pod tym względem, narzucił ostatnio 13 milionom mieszkańców miasta Xi’an blokadę po odnotowaniu 200 przypadków zakażeń .

A ponieważ bardzo zakaźny wariant Omicron trafił również do Chin, krajowe szczepionki okazują się niewystarczające przeciwko temu szczepowi, to zagraża Igrzyskom Olimpijskim w Pekinie, które mają odbyć się w lutym, donosi The Times.

Szereg niezwykle pozytywnych badań pokazuje, że Omikron jest łagodniejszy niż inne warianty koronawirusa, a pierwszy oficjalny raport w Wielkiej Brytanii ujawnia, że ​​ryzyko hospitalizacji jest o 50 do 70 procent niższe niż w przypadku Delty. Szczepienia przypominające przeciwko Covid chronią przed Omikronem i dają najlepszą szansę na przetrwanie pandemii, wielokrotnie powtarzali urzędnicy ds. zdrowia.