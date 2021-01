Chiny: Po dwóch tygodniach wydobyto 11 górników, którzy zostali zasypani w kopalni złota. Trwają poszukiwania kolejnych

Telewizja chińska opublikowała film z wydobycia na powierzchnię pierwszego z zasypanych górników. Mężczyzna wygląda na bardzo osłabionego, ratownicy niosą go na rękach. Ma zasłonięte oczy, by światło nie oślepiło go po tym, jak od 10 stycznia przebywał w ciemności. Część ratowników bije brawo. Górnika zabiera karetka i odwozi go do szpitala.

Do wypadku w kopalni złota Hushan w prowincji Shandong doszło 10 stycznia. Doszło tam do eksplozji. Jak informuje BBC, 22 górników zostało zasypanych. Wiadomo już, że jeden zginął. Ratownicy poszukują kolejnych 10 zasypanych górników.