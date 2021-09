Chiny: brakuje prądu, spowalnia produkcja. Czy świat odczuje trudności, jakie nękają Kraj Środka?

Mieszkańcy wielu miast w północno-wschodnich Chinach doświadczają coraz częściej braku prądu w domach. Ciemności zapadają na ulicach, produkcję - z powodu przerw w dostawach energii - wstrzymują dostawcy części dla takich gigantów, jak Apple i Tesla. Czy to zapowiedź kryzysu, który może się rozlać na inne kontynenty?

Do niedoborów energii doprowadziły działania Pekinu dotyczące uzyskania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Szesnaście z 31 prowincji racjonuje energię elektryczną, aby osiągnąć roczne cele wyznaczone przez Pekin. Cena węgla wykorzystywanego do produkcji energii bije rekordy.

Niepodlegające negocjacjom cele redukcji emisji dwutlenku węgla zmusiły lokalne władze do narzucenia środków, takich jak przerwy w dostawie prądu, choć niedobór węgla okazał się też prawdopodobną przyczyną załamania się dostaw energii, które ogarniają cały kraj.

Kryzys dostaw energii pogłębił się w ostatnich dniach, odczuła go ponad połowa kraju. To jeden z najbardziej ekstremalnych przykładów racjonowania energii w historii Chin. Stanowi on zagrożenie dla łańcucha dostaw na świecie, bo fabryki największego eksportera muszą oszczędzać energię, ograniczając produkcję.