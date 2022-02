"Chiny będą następne". Donald Trump o inwazji Rosji na Ukrainę

Donald Trump oskarżył prezydenta Joe Bidena o "katastrofę" na Ukrainie i powiedział, że "to nigdy by się nie wydarzyło" za jego administracji. - Putin nigdy nie próbowałby czegoś takiego - stwierdził.

Podczas występu w programie "The Clay Travis & Buck Sexton Show" w swojej posiadłości Mar-a-Lago, Trump powiedział, że chiński prezydent Chin Xi Jinping odbierze działania Rosji przeciwko Ukrainie jako sygnał do podjęcia próby odzyskania Tajwanu.

"Genialne" posunięcie

Były prezydent USA stwierdził również, że uznanie przez Putina niepodległości separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy było "genialnym krokiem".

- Facet uznaje dużą część Ukrainy za niepodległą. Zamierza tam wejść i zostać rozjemcą. Jakie to wspaniałe. Jakie to mądre - podkreślał Trump. - A jaka była odpowiedź Bidena? Nie było odpowiedzi. To bardzo smutne - dodał.