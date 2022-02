Chińska baza wojenna na Atlantyku? Chodzi o mały afrykański kraj. Alarm w USA

W grudniu ub.r. „Wall Street Journal” doniósł, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza dąży do budowy stałej bazy wojskowej w Gwinei Równikowej, na atlantyckim wybrzeżu Afryki. Gazeta powoływała się na tajne raporty amerykańskiego wywiadu i anonimowych urzędników amerykańskich. Podczas gdy rząd Gwinei Równikowej jak dotąd zaprzecza doniesieniom, urzędnicy Pentagonu wyrazili zaniepokojenie tym planem. Jeśli doniesienia są prawdziwe i jeśli Chinom uda się zbudować bazę wojskową nad Oceanem Atlantyckim, będzie to ważny krok naprzód w strategii Pekinu, który dąży do uzyskania statusu mocarstwa posiadającego możliwość globalnej projekcji siły.

„Najbardziej znaczące zagrożenie”

W dorocznym raporcie Departamentu Obrony USA dla Kongresu z 2020 r. Pentagon przewidział, że w ciągu najbliższych 15 lat Chiny będą budować obiekty wojskowe wzdłuż afrykańskiego wybrzeża Atlantyku. Duża ilość ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego eksportowanych z Afryki Zachodniej i Środkowej czyni to ten region strefą o wysokim priorytecie dla Chin. W przeszłości amerykańskie oceny chińskiej działalności wojskowej w Afryce w dużej mierze koncentrowały się na sprzedaży broni i operacjach szkoleniowych. Temat baz został po raz pierwszy otwarcie poruszony w kwietniu ubiegłego roku.