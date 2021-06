Chicago: policjant o polskich korzeniach będzie sądzony za udział w ataku na Kapitol w styczniu tego roku

„Odyseja” w Teatrze Nowym. Wciąż o tym samym…

Spektakl „Odyseja. Historia dla Hollywoodu” w Teatrze Nowym to kolejne zmierzenie się Krzysztofa Warlikowskiego z tematem Holokaustu. Ile w tym nowych przemyśleń? Może wystarczy postawienie następnej lampki ofiarom? Ale to by znaczyło, że rozpamiętywanie przeszłości to nie jałowe cierpiętnictwo.